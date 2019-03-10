Burhaniye’de termometreler 26 dereceyi gösterdi

-Güvercinleri koşturan çocuk.

-Detay görüntüler

-Seher Emir ile röp.

-Ahmet Pekşen ile röp.

-Raif Çokçetin ile röp.

-İsmail Üzeyir ile röp.



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Burhaniye ilçesinde, 3 gündür bahar havası yaşanırken, termometreler 25-26 dereceyi gösterdi. Havanın ısınması vatandaşları sevindirdi. Burhaniye de, soğuk ve yağışlı havaların ardından bahar havasının yaşanması vatandaşları sevindirdi. Termometreler 25-26 dereceyi gösterirken, insanlar kendini sokağa attı. Sıcak havanın tadını doyasıya çıkaran Burhaniyeliler, park bahçelere akın etti. Cumhuriyet Meydanında güvercinleri koşturan kızını seyreden Seher Emir, “Bu gün hava çok güzel. Kızımla birlikte sokağı çıktık. Kızım güvercinleri koşturuyor. Bende onu izliyorum” diyerek sıcak havaların tadını çıkardıklarını anlattı.

