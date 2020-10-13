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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Burhaniye’de sağanak yağış yolları göle çevirdi

Burhaniye’de sağanak yağış yolları göle çevirdi

Göle dönen yollar

Sağanak Yağış Irak 

-Yoldan geçen araçlar ve insanlar
-Detay görüntüler
-Ramazan Gezer ile röportaj

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, yaklaşık yarım saat devam eden sağanak vatandaşları zor durumda bıraktı. Yağmur yolları göle çevirirken, Küçüksanayi Sitesinde bazı esnaflar dükkanlarına giremedi. Edinilen bilgiye göre, Burhaniye’de yaklaşık yarım saat devam eden sağanak yağış bazı olumsuzlukları beraberinde getirdi. Yağmur sularını logarlar almayınca yollar göle döndü. Cumhuriyet Mahallesinde 25.Sokak sular altında kalırken, Küçük Sanayi sitesinde de bazı esnaflar biriken sular yüzünden uzun süre dükkanlarına giremedi. Cumhuriyet Mahallesindeki 25. Sokakta oturan Ramazan Gezer, her yağmurda sıkıntı yaşadıklarını anlatırken, “10 senedir bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bu güne kadar 3 başkan değişti. Bu meseleye bir çare bulunamadı. Halbuki burası dereye 250 metre uzaklıkta. Bu mahalleye ceza mı kesiliyor anlamadım” dedi.

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