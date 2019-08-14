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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Burhaniye’de meydana gelen ot yangını mandalina bahçesini kül etti Haberi

Burhaniye’de meydana gelen ot yangını mandalina bahçesini kül etti Haberi

Yangın ve müdahale eden ekipler

Polis İtfaiye Aracı Irak 

-Detaylar
-Eren Okay ile röp.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, Ören mahallesinde gece yarısı meydana gelen ot yangını yüzlerce mandalina ağacını kül etti. Çevredeki evleri de tehdit eden yangın, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Bölge Şefliği ekiplerince söndürüldü. Gece yarısı, mandalina bahçesinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede yayılırken, yüzlerce mandalina ve badem ağacı kül oldu. Yangına 4 itfaiye aracı ile 1 adet orman yangın söndürme aracı müdahale etti. Turistik Ören mahallesini duman altında bırakan yangın yörede korkuya neden olurken, ekiplerin başarılı çalışması ile 2 saatte söndürüldü. Yangın sırasında polis de çevrede önlem aldı. Mandalina bahçesi sahibi Eren Okay, itfaiye ekibine teşekkür ederken, zamanında müdahalenin, yangının daha fazla büyümesini önlediğini söyledi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 17 dekarlık mandalina bahçesi kül oldu.
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