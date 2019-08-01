Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Burhaniye’de Kitap Fuarı kapılarını açtı

Burhaniye’de Kitap Fuarı kapılarını açtı

Açılış töreni

Yat Limanı Edebiyat Belediye Meclisi Hayvan Barınağı Kitap Fuarı 

-Dans eden gençler
-Başkan Ali Kemal Deveciler'ni konuşması
-Sendikacı Yaşar Seyşman'ın konuşması
-Kurdele kesilmesi
-Fuarın gezilmesi
-Kitap imzalama
-Detay görüntüler

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

- Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi'nin düzenlediği 1 Kitap Fuarı başladı.
Ören Meydanında düzenlenen 1. Burhaniye Kitap Fuarı kapılarını edebiyatseverlere açarken, törenin açış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, katılanlara teşekkür etti. Deveciler, kitap fuarının seçim vaatleri arasında yer aldığını söyledi.

Deveciler, “Fuarımıza katılan konuklarımıza teşekkür ediyorum. Kitap Fuarının ilkini düzenliyoruz. Böyle bir fuar düzenlemeye karar vermiştik. Fuarımız ilgi gördü. İnşallah, bunu devam ettireceğiz. 1989 yılında ben belediye meclisi üyesiydim. O zaman Kültür ve Sanat Festivalini başlattık. Ondan sonra gelen arkadaşlar da bunu devam ettirdi. Bu yıl 31’incisini yapacağız. İnşallah Kitap Fuarının da 31’incisini yaparız. Biz görmek bile evlatlarımız ve torunlarımız görür. Göreve geldikten sonra yat limanına yeşillendirme yaptık. 2 adet kreş ile 1 hayvan barınağının yapımına kısa sürede başlayacağız” dedi.
Çok sayıdaki yazar kitaplarını imzaladı. Kitap Fuarı 5 gün devam edecek. (FT-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Dünyanın En Güzel Rus'uDünyanın En Güzel Rus'u
Ajda Pekkana Şövalye Nişanı TakıldıAjda Pekkana Şövalye Nişanı Takıldı
LYS 2013 Yabancı Dil Soruları ve CevaplarıLYS 2013 Yabancı Dil Soruları ve Cevapları
LYS 2013 Coğrafya Soruları ve CevaplarıLYS 2013 Coğrafya Soruları ve Cevapları
LYS 2013 Edebiyat Soruları ve CevaplarıLYS 2013 Edebiyat Soruları ve Cevapları
LYS 2013 Fen Bilimler Soruları ve CevaplarıLYS 2013 Fen Bilimler Soruları ve Cevapları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı