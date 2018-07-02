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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Burhaniye’de kamyon minibüse çarptı: 10 yaralı Video

Burhaniye’de kamyon minibüse çarptı: 10 yaralı Video

Kaza yeri.Kazaya karışan minibüs

Yolcu Taşımacılığı Sağlık Ekipleri 

-Detay görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Edremit ilçesinde midibüsle kamyonun çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi ile Burhaniye ilçesi arası yolcu taşımacılığı yapan, Süha Ü idaresindeki 10 M 26030 plakalı minibüs, Koca Seyit Havalimanı kavşağında Ahmet Ç yönetimindeki 35 YDA 81 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen midibüste, sürücü ve 9 yolcu yaralandı. Yaralılar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından araç içinden çıkartılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerince Burhaniye ve Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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