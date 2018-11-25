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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Burhaniye’de kadınlar şiddete karşı birleşti

- Burhaniye’de kadınlar şiddete karşı birleşti

Meydanda toplanan kadınlar

Saygı Duruşu Alabalık Basın Açıklaması Sizce 

-Basın açıklaması
-Detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen kadınlar ellerinde pankartlarla basın açıklaması yaptı. Burhaniye Emek ve Demokrasi Güç Birliği öncülüğünde bir araya gelen kadınlara erkeklerde destek verdi. Burhaniye Cumhuriyet Meydanında toplanan kadınların neredeyse hepsinin elinde değişik pankartlar yer aldı. Öldürülen kadınlar için saygı duruşu yapılırken, basın açıklaması okundu. Basın açıklaması sırasında sık sık sloganlar atıldı. Kalabalık, yaklaşık yarım saat süren açıklamanın ardından sessizce meydandan ayrıldı. (FT-DE
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