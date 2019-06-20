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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Burhaniye’de iplerle yapılan tablolar ilgi gördü

Burhaniye’de iplerle yapılan tablolar ilgi gördü

İpliklerden yapılan tablolar

Siyer Portre 

-Tabloları izleyenler
-Detaylar
-Gürdal Alkan ile röp.
-Ecenur Döveç ile röp.
-Öğretmen Keziban Kiraz ile röp

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurslarında, panç nakışı ile yapılan tablolar büyük ilgi gördü. Tabloların 5 ile 15 bin liraya kadar alıcı bulduğunu anlatan Kurs Öğretmeni Keziban Kiraz, satış konusunda destek beklediklerini söyledi.

Burhaniye de Keziban Kiraz’in öncülüğünde kadınların hazırladıkları panç nakışı tablolar yoğun ilgi gördü. Yağlı boya tablolardan esinlenerek yapılan ürünler görücüye çıkarken, izleyenler kursiyerleri kutladı. Bu yıl ilk defa Atatürk portresi yatıklarını anlatan kurs Öğretmeni Keziban Kiraz, “Panç nakışı ile değişik tablolar yaptık. Bu yıl ilk defa Atatürk resmide yaptık. Bunları satarak gelir elde etmek istiyoruz. Bu konuda Kaymakamımız ve Halk Eğitimi Müdürümüzden destek bekliyoruz. Tablolar, büyüklüklerine göre 5 ile 15 bin lira arasında alıcı buluyor” dedi.
Bir kursa kayıt yaptırmak için geldiğini anlatan Güral Alkan, “Bu tabloları çok beğendim. Hepsinin ellerine sağlık” dedi.
Ecenur Döveç de, “Hayatımda ilk kez bu kadar güzel tablolar gördüm. Hepsi büyük emek ürünü. Hepsinin ellerine sağlık” dedi.

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