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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Burhaniye’de hemşire adayları ağaç dikti Haberi

Burhaniye’de hemşire adayları ağaç dikti Haberi

Dikim alanı

Vatandaşlık Öğretmenler Öğretmen Kıyamet Öğrenciler 

-Fidanlar
-Dikim yapan öğrenciler
-Detay görüntüler
-Kaymakam Hüseyin Öner ile röp.
-Gizem Topçu ile röp.
-Semra kurt ile röp.
-Tuğba Sütüven ile röp.
-Utku Mert Şahin ile röp.
-Şef Ekrem Türk ile röp.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye’de 'Dünya Ormancılık Günü ve Haftası' etkinlikleri kapsamında 150 fıstık çamı dikildi. Burhaniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çevre Koruma Kulübü’nün öncülüğünde, Burhaniye Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Burhaniye Orman İşletme Şefliği’nin iş birliğinde gerçekleşen etkinlik kapsamında, öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 60 kişilik grup fidan dikti. Kırsal kesimde bulunan Dutluca Mahallesi’nde gerçekleştirilen ‘Senin de dikili bir ağacın olsun’ temalı etkinliğe; Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz da katıldı.
Sağlık eğitimi gören 11’inci sınıf öğrencilerini Orman Haftası nedeniyle gösterdikleri duyarlılıktan ötürü kutlayan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Ormanlar, içinde milyonlarca canlı yaşayan bir eko sistemdir. Bir milletin en önemli zenginlik kaynaklarından biridir. Hadis-i Şerif’te dediği gibi, kıyametin kopacağını bilsek de elimizdeki fidanı dikmeliyiz. Ormanlarımızı korumak ve yeni orman alanları oluşturmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Ormanlarımıza sahip çıkmayı, korumayı çocuklarımıza öğretmeliyiz. Bugün gençlerimiz iz bırakacak, kalıcı bir etkinlik düzenledi.
Biz de belediye olarak bizden talep edilen, gereken her türlü yardımı yaptık. Sevgili kardeşlerimize ve öğretmenlerine bu anlamlı davranışları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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