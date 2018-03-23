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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Burhaniye’de Dünya Su Günü’nde altın madeni tartışıldı İzle

Burhaniye’de Dünya Su Günü’nde altın madeni tartışıldı İzle

Prof.Dr.Ali Osman Karababa konuştu

Altın Madeni Lyon Toplantı Maden Ocağı 

-Toplantıyı izleyen.
-Toplantı sonunda söz alanlar
-Detay görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Burhaniye Çevre Platformunun öncülüğünde düzenlenen Su hakkı ve halk sağlığı konulu panelde Madra Dağındaki maden ocağı tartışıldı. Ticaret Odası Salonu’ndaki toplantıda konuşan Prof. Dr. Ali Osman Karababa, su kaynaklarının kısıtlı olduğunu ve şehir nüfuslarının bir milyonun üzerine çıkmaması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Ali Osman Karababa, salonu dolduran yüzlerce vatandaşa seslendi.Dünyadaki suyun ancak, yüzde 2,5 unun kullanabilir olduğunu anlatan Karababa, ”Maden işletmeleri çevreyi kirletmektedir. Özellikle altın madenleri su kaynaklarını tehdit etmektedir. Sularımızı israf etmemeli. Son yıllarda şehirlerin büyümesi su ihtiyacını artırdı. Büyüyen şehirlere kilometrelerce uzaktan sular getiriliyor Şehir nüfuslarının bir milyonu geçmemesi lazım. Ülkemizde şehirleşme gittikçe artıyor. 2023 de nüfusun yüzde 95’nin şehirlerde yaşaması öngörülüyor. Büyük kentler su bakımından etrafını sömürmektedir. Çevrenin suyunu tüketmektedir. Son zamanlarda herkes ambalajlanmış su içmeye başladı.
Pet şişelerde satılan sular sağlığa ne kadar elverişlidir. Ambalajlı sular bazılarını zengin ediyor. Sular asla özelleştirilmemeli. Sular hepimizin ortak varlığı. Kirlenmiş doğa istemiyoruz Bunun için hepimize görev düşmektedir. Çevre kirliliğine engel olalım” dedi.
Etkinliğe katılan, Madra Dağında yaylaları bulunan kırsal Karadere. Korucaoluk ve Yaylacık Mahallerinden gelen vatandaşlar, meralarının tahrip olduğunu anlatırken, önlem alınmasını istediler. Daha sonra söz alan çok sayıda çevreci tepkisini dile getirirken, söz isteyenlerin sayısı çok olunca, etkinliği yönetin Av. Filiz Sonsuz ve Emekli Öğretmen Hatice Engin, zamanın dolduğunu hatırlatmak zorunda kaldı. CHP İlçe Başkan Tarık Erdil, Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider, eski Belediye Başkanlarından Fikret Akova ve İnşaat Mühendisi Murat Narin’de, Madra da altın madeni işletilmesine tepki gösterirken,yapılması gerekenleri anlattı.
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