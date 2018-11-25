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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Burhaniye’de çöplük yangını korkuttu

- Burhaniye’de çöplük yangını korkuttu

Çöplükte yanan araç lastikleri

Çevre Kirliliği Uttu Harekete Geç Yükselen Yangına Müdahale 

-Yangına itfaiye müdahalesi
-Detay görüntüler
-Üzeyir Filiz ile röp.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, çöplük alanda yükselen kara dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, çöplükte alev alan araç lastiklerine müdahale ederken, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. Burhaniye’de Karınca deresi kenarında bulunan çöplük alanda kara dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Çöplüğe gelen itfaiye erleri yanan araç lastiklerini kısa sürede sündürdü. Çöplük yakınında bulunan Şarköy duman altında kalırken, yangına müdahale eden itfaiye erleri vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. İhbar üzerine geldiklerini anlatan Üzeyir Filiz, “ Burada araç lastiklerini yakmışlar. Etraf duman altında kaldı. Bunlar çevre kirliliğine neden oluyor. Vatandaşları duyarlı olmaya çağırıyoruz” dedi.
(FT-
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