Burhaniye’de 40 yıllık tekne ustası mini tugboat yapımına başladı Haberi

-Tekne imalatı

-Detay görüntüler

-Özcan Acar ile röp.

-Tolga Demiray ile röp

-Hakan Arıban ile röp.



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 40 yıldır tekne imalatı yapan 60 yaşındaki Özcan Acar, deniz tutkusu yüzünden üniversite eğitimini yarıda bırakarak tekne imalatçısı oldu. Bu güne kadar değişik boylarda tekne üreten ve tamir yapan Acar, Türkiye de ilk defa mini tugboat üretimine de başladı.

Burhaniye’de, deniz tutkusu yüzünden Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ndeki eğitimini bile terk eden, evli ve 2 çocuk babası Özcan Acar, bugüne kadar değişik boylarda tekneler yaptı. Acar, şimdi ise mini tugboat yapımına başladı ürettiği yeni teknelerin test sürüşlerini de yapan Acar, tugboat teknelere yoğun talep olduğunu anlatırken, 100 adet tekneyi Bodrum’a göndermeye hazırlandığını söyledi.



Tugboatlar, 3,5-4 ve 5 metre boylarında yapılıyor. İşini severek yaptığını anlatan Özcan Acar,” Burhaniye’de Türkiye de ilk defa ürettiğimiz tugboatlar bütün dünyada olan teknelerdir. Şu anda Alp Kırşan’la beraber bu tekneleri üretmekteyiz. Bodrum’a ilk partiyi göndermek üzereyiz. Biz bunları yeni üretmeye başladık. Ama, 40 yıllık teknecilik hayatımızda ilk defa bu kadar keyifli ürün yapmaya başladık. Talep üzerine bundan yüzlerce yapmayı planlıyoruz. Tüm belediyelikler, tüm su sporları merkezleri ve göl kıyılarında yerleşim yerlerinden büyük talep var. Çalışmalarımız Burhaniye’de tam gaz devam edecek. Biz zaten deniz sevdasından tahsilimizi bile bırakmıştık. Okulumuzu bırakıp bu işe dönmüştük. Biz bu tekneleri 3 farklı modelde üretiyoruz. Çok küçük beygir güçlü motorlarla kullanılmak üzere dizayn ediyoruz. İsteğe göre rengarenk, istenilen renkte, istediğimiz donanımda yapma şansımız var. Standart donanım yapmıyoruz. Herkese hitap edebilecek bir tekne üretmek için yola çıktık. Her keseye uygun. Biz bu tekneleri 15 bin lira civarında üretiyoruz. Ayrıyeten artı motor masrafı oluyor. Motor seçenekleri zaten çok farklı. Biz, mümkün olduğu kadar herkesin bu denizden bu güneşten faydalanmasını arzu ediyoruz” dedi.

Tolga Demiray da,” Bizde deniz tutkunuyuz. Özcan ustanın yaptığı tugboatları hayranlıkla izliyoruz. Özcan ustamıza sipariş vermeyi düşünüyoruz. Bu tugbotlar denizde tecrübe edilmiş durumda. Herkes Özcan ustanın tugboatlarını denizde hayranlıkla izliyor” dedi.

Hakan Arıban ise,” Özcan Ustanın Burhaniye’ye gelmesi burada iş yapan ustalara örnek oldu. Hem de engin tecrübesiyle bize önderlik ediyor” dedi.



