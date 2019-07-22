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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Burhaniye’de 30 yıllık mahalle hayrı yapıldı

Burhaniye’de 30 yıllık mahalle hayrı yapıldı

Camiden çıkan vatandaşlar

Beraberlik Cami Bahçesi 

-Yemeklerin yenmesi
-Yemek kazanları ve servis yapanlar
-Detay görüntüler
-Zeliha Akbaş ile röp.
-Hanife Kulak ile röp.
-Taşkın Bayrak ile röp.
-Ali Çoban ile röp.
-Yusuf Karakocalı ile röp.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesinde 30 yıllık mahalle hayrı yapıldı. Mahalle halkı ve çevre mahallelerde gelen vatandaşlara, namaz çıkışı Cumhuriyet Mahallesi camisinin bahçesinde pilav, keşkek ve nohut yemeği ile ayran ikramı yapılırken, birlik beraberlik ve bereket duaları yapıldı. Kırsal kesimden gelen vatandaşların çoğunlukta olduğu Cumhuriyet Mahallesinde 30 yıldan bu yana devam eden mahalle hayrı bu yılda tekrarlandı. Mahalle Muhtarı Yusuf Karakocalı’nın öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar hayır için imece yaptı. Kadınlar 12 tava pilav, 6 kazan keşkek ve 4 kazanda nohut yemeği hazırladı. Hazırlanan yemekler cami bahçesinde ikram edildi. Mahalle halkı hayrı devam ettirmeye karılı olduklarını anlatırken, hayra katılanlarda muhtar Yusuf Karakocalı ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yemeklerin hazırlanmasında görev alan Zeliha Akbaş, “Yıllardır bu hayrımızı yapıyoruz. Devam ettirmekte de kararlıyız” dedi.
Hanife Kulak da, “30 yıldan beri bu hayrı yapıyoruz. Biz yemek hazırlıyoruz Erkeklerde servis yapıyor” dedi.
Hayra katılanlardan Taşkın Bayrak da, “Allah hayırlarını kabul etsin. Bu hayırlar birlik ve beraberliğe vesile olmaktadır. İnsanlar burada buluşup konuşuyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Mahallenin eski imamı Ali Çoban da, “Bu hayırlar yıllardır yapılıyor. Muhtarlarımızda buna öncülük yapıyorlar. Burada Allah rızası için geçmişlerimiz için dualar yapıyoruz” dedi.
Mahalle Muhtarı Yusuf Karakocalı ise, “Bu yılda mahalle hayrımızı yaptık. 12 tava pilav, 6 kazan keşkek ve 4 kazanda nohut yemeği hazırladık. Kadınlarımızın hazırladığı yemeği biz servis ettik. Hayrımıza katılanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

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