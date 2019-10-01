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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Burhan Felek Anadolu Lisesi’nden taşınan öğrenciler eğitime başladı İzle

Burhan Felek Anadolu Lisesi’nden taşınan öğrenciler eğitime başladı İzle

- Okulların dışarıdan aktüel görüntüleri

Tarihi Bina Deprem Hasar Tespit Öğrenciler Aktüel 

-- Drone ile havadan görüntü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul’da yaşanan 5,8’lik depremin ardından hafif hasarlı olduğu tespit edilen Üsküdar’daki Burhan Felek Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler, geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri tarihi binada ve okulun hemen karşısındaki Aziz Mahmut Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki eğitimlerine başladı.
İstanbul’da geçtiğimiz günlerde iki gün arayla meydana gelen iki deprem vatandaşlar arasında paniğe neden olmuş, büyüklüğü 5,8 olarak ölçülen depremin ardından 29 okulda hafif ve ağır hasar tespit edilmişti. Üsküdar’daki tarihi Burhan Felek Anadolu Lisesi’nde de hafif hasar tespit edilmiş, bu okulda eğitim gören öğrencilerin hangi okula taşınacağı dün İstanbul Valiliği tarafından açıklanmıştı. İşte bu program doğrultusunda Burhan Felek Anadolu Lisesi öğrencilerinin bir kısmı, aynı bahçede bulunan okula ait tarihi binaya, bir kısmı ise okulun hemen karşısındaki Aziz Mahmut Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde geçici olarak eğitimlerine başladı.
Burhan Felek Anadolu Lisesi’ne ait boşaltılan bina ve hemen arkasında kalan tarihi bina ile, okulun karşısındaki Aziz Mahmut Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi havadan görüntülendi. (CE-EY-
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