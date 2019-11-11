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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Burgazada’da yanan alanlar ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesi kapsamında ağaçlandırıldı

Burgazada’da yanan alanlar ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesi kapsamında ağaçlandırıldı

Fidan dikimi

Lyon Efes Öğretmen Adala Şili 

-Kaymakam konuşması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Burgazada’da yangında yanan alanlar, ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesi kapsamında 1111 ağaç fidanı dikilerek ağaçlandırıldı. Fidan dikimi, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ve çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti. Burgazada’da yangın nedeniyle tahrip olan alanlar, ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesi kapsamında yeniden ağaçlandırıldı. Fidan dikimi etkinliği Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, çok sayıda öğrenci, öğretmen ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğe katılan herkes elbirliğiyle bin 111 ağaç fidanı dikti. Mustafa ayhan, “Bütün Türkiye’de şu anda 11 milyon fidan torağa kavuşuyor. Bizler de adalılar olarak 2003 yılında Burgazadamız ciddi bir yangına maruz kaldı. Akabinde de geçtiğimiz yıl, birazdan ağaç dikeceğimiz alanda bir yangın yaşadık. Bugün yeşili sermayesi olan adalarımızdan Burgazada’da, eksiğini hep birlikte tamamlamak için adım atıyoruz. Bin 111 fidanımızı toprağa kavuşturacağız” dedi.

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