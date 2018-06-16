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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Burdur Valisi Şıldak'dan sürücülere ceviz ezmeli, şekerli uyarı İzle

Burdur Valisi Şıldak'dan sürücülere ceviz ezmeli, şekerli uyarı İzle

Bölge trafik ekiplerinin yolda şoförlere uyarıları

Karayolları Güzergah Trafik Kuralları Trafik Kazası Bayramlaşma 

-Vali Hasan Şıldak'ın uygulama noktasına gelmesi ve görevlilerle bayramlaşması
-Vali Hasan Şıldak'ın durdurulan araçlara şeker ikramı ve uyarıları

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur Valisi Hasan Şıldak bayram sebebiyle karayollarında seyreden araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunup, ceviz ezmesi ve şeker ikram etti. Burdur Valisi Hasan Şıldak, Emniyet Müdürü Arif Çankal ve Jandarma Komutanı Orhan Kılıç ile beraber Burdur-Antalya Karayolu üzerinde Bölge Trafik Ekipleri tarafından yapılan uygulama noktasını ziyaret etti. Görevlerini aralıksız devam eden bölge trafik ekipleri ve diğer polislerin bayramını kutlayan Vali Şıldak, ekiplerin durdurdukları araç şoförlerine ezme ve şeker ikramını bizzat yaptı. Şoförlerle sohbet edip bayramlarını tebrik eden Vali Şıldak, trafik kurallarına uyulması konusunda sürücüleri uyardı. Burdur valisi Şıldak, İl protokolü ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarıyla bayramlaştıktan sonra Antalya güzergahına Burdur yönünden yaşanan yoğun trafik akışına dikkat çekmek için uygulama noktasını ziyaret ettiklerini söyledi.

Sembolik de olsa sürücülerle bayramlaşıp trafik kurallarını hatırlattıklarını hem de küçük ikramlarda bulunduklarını söyleyen Vali Şıldak, amaçlarının bayramın en az sayıda trafik kazasıyla tamamlanması olduğunu sözlerine ekledi.
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