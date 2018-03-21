Burdur şeker fabrikasında işçi eylemi Haberi

-İşçilerin Protestosu

-Fabrikayı gezmek isteyen yetkilere İşçiler tarafından su şişesi atılması kargaşa

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( BURDUR )- Fabrikaya talip olan firma temsilcilerini fabrikaya sokmadılar BURDUR



- Burdur Şeker Fabrikası özelleştirme kapsamına alınıp satışa hazır hale getirilirken, fabrika işçileri fabrikanın satılmaması için eyleme başlattı. Şeker fabrikasına talip olan ve fabrika içinde incelemeye gelen firma yetkilileri, fabrika işçilerinin protestoları ile karşı karşıya geldi. Fabrika içinde çeşitli alanları gezmek isteyen şirket yetkililerinin işçiler tarafından su şişeleri atılarak fabrika içindeki gezileri engellendi. Burdur Şeker İş Sendika başkanı Mustafa Onay’ ın da katıldığı protesto eyleminde emniyet müdürlüğü çevik kuvvet ekipleri tedbir aldı. Gerginlik üzerine fabrikadaki inceleme ertelenirken işçiler de eylemlerine son verdi.

