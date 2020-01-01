Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Burdur polisinden sürücülere ceviz ezmeli yılbaşı kutlaması

Burdur polisinden sürücülere ceviz ezmeli yılbaşı kutlaması

Ekiplerin vatandaşları ziyaret etmesi

Jandarma Yılbaşı Yılbaşı Gecesi Yılbaşı Kutlaması Yeni Yıl 

-Ekiplerin tatlı ikramı
-Yol kontrol uygulaması detay
-Vali Şıldak ve beraberindeki heyetin uygulama noktalarını denetlemesi
-Detaylar

( BURDUR - ÖZEL) BURDUR

- Burdur’da Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube ekipleri, otogarda bekleyen ve yol kontrol noktalarında otobüslerle yolculuk yapan vatandaşların yeni yıllarını kutlayarak, Burdur’un tescilli Ceviz Ezmesi tatlısını ikram etti. Burdur’da il geneli yılbaşı gecesinde, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 112 ekip, 273 personel, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında ise 116 ekip, 453 personel görev aldı. 2020 yılına sayılı saatler kala, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik yılbaşı tedbirlerini yerinde denetledi. Cumhuriyet Meydanında görevi başındaki polisler de, Şehit Kemal Sunar Polis Merkezi, Çevre Yolu Kontrol Noktası ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, görev başındaki polis ve jandarma birimlerinin yeni yılını kutladı. Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube ekipleri ise, otogarda bekleyen vatandaşlarını yeni yıllarını kutlayarak, Burdur’un tescilli Ceviz Ezmesi tatlısını ikram etti. Ekipler, yol kontrol noktalarında ise otobüslerle yolculuk yapan vatandaşlarında yeni yıllarını tatlı ikram ederek kutladılar.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Çin Yeni Yıla HazırÇin Yeni Yıla Hazır
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı