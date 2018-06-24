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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Burdur il merkezinde gezici sandıkta 50 seçmen oy kullandı Haberi

Burdur il merkezinde gezici sandıkta 50 seçmen oy kullandı Haberi

Gezici sandığın eve gelmesi . içeri girmesi yatalak Vesile Deniz e oy kullandırılması.

Çimsa Talak Seçim Sandığı İran Seçimleri 

-Sandık görelisi Sedat Ekizler' in gezici sandık hakkında bilgi vermesi.
-Vesile Deniz" in Eşi Sadık Deniz in eşine iyardımı ve Uygulamanın iyi olduğunu söylemesi
-detaylar ve gezici sandığın evden çıkması

( BURDUR ) - BURDUR

- Bu yıl ilk kez uygulanan gezici sandıklar Burdur'da iş başı yaptı. Evlerinde yatağa bağımlı ve engelli olan seçmenlerin ayağına kadar seçimsandığı gitti 24 haziran seçimlerinde Türkiye de ilk kez uygulanan gezici seçim sandığı engelli ve yatalak olan seçmenlerin ayağına kadar gitti. Burdur da ise iki gezici seçim sandıklarının birinde 17 diğerinde ise 19 seçmen oy kullandırıldı. Gezici sandık kurulu başkanı Sedat Ekizler ve beraberindeki sandık görevlileri, 87 yaşındaki Vesile Deniz in evinde yakınlarının yardımı ile oy kulandırıldı. Gezici sandık kurulu başkanı Sedat Ekizler Burdur il merkezinde iki gezici sandıkta sandık görevlileri dahil 50 seçmenin oy kullandığını söyledi.


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