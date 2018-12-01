Burdur'dan Hakkari'ye uzanan kitap yardımı

-Üniversite öğrencisi Şeyma Aksu

-Öğretim görevlisi Mehmet Ali Çakır'ın açıklamaları

-Toplanan kitapların kolilere konulması. Kargo ya yüklenmesi

-Detaylar.



( BURDUR ) BURDUR



- Hakkari Yüksekova Adaklı köyünde bulunan ilköğretim okulunda kitap olmadığını öğrenen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri, 2 ay içinde çok sayıda kitap ve kırtasiye malzemesi toplayarak okula gönderdi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık 4.sınıf öğrencisi Bayram Keçili, aldıkları ‘Topluma Hizmet Dersi’ kapsamında Yüksekova Adaklı Köyü’nde bulunan bir ilköğretim okulunda kitaplığın olmadığını duyduklarını söyledi.



Bunun üzerine hemen harekete geçtiklerini kaydeden Keçili, kitap-kırtasiye kampanyası başlattıklarını belirtti.

4 Kasım’da yapılan KPSS sınavında kullanılan kalem setlerini topladıklarının altını çizen Keçili, “2 ay boyunca Burdur esnafları, belediye ve kendi arkadaşlarımızın katkıları ile 20 koli kitap topladık" dedi.



