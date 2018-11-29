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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Burdur'da tren seferleri yeniden başlıyor Haberi

Burdur'da tren seferleri yeniden başlıyor Haberi

TCDD Burdur’ dan görüntü.

Yolcu Taşımacılığı Tren Seferleri Sparta 2008 Yılı Öğrenciler 

-Esnaf Ali Karataş’ ın açıklamaları.
-Detaylar

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur’da tren seferleri yaklaşık 11 yıl sonra 9 Aralıktan itibaren yeniden başlıyor. Burdur-Isparta-İzmir arasında sefer yapan Göller Bölgesi Ekspresi 11 yıl sonra yeniden hizmete giriyor. Enson 2008 yılının başlarında seferlerine ara veren Göller Bölgesi Ekspresi Isparta-Burdur-Denizli- Aydın-İzmir hattı 9 Aralık’tan itibaren yolcu taşımacılığına yeniden başlıyor. Yolcu taşımacılığına açılacak olan tren seferi günde 1 kez karşılıklı olarak yapılacak. Hat bakımdan geçti 11 yıldır yolcu taşımacılığının yapılmadığı hatta bakım ve onarım çalışmaları da sona erdi. Göller Ekspresinin seferlerinin yeniden başlayacak olması Burdurlulara sevinç yaşattı. Esnaf Ali Karataş, “seferlerin yeniden başlaması çok iyi, Burdur da öğrenciler ve vatandaşlar ucuza yolculuk yapmış olur. Burdur Garında ise hareketlilik başlar bizim gibi esnaflara da yararlı olacak” dedi.
(AK-SÇ)
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