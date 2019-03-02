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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Burdur'da tarihi eser operasyonu

Burdur'da tarihi eser operasyonu

- - Ekiplerin tarihi eserleri ele geçirme görüntüsü - Operasyonda 316 parça tarihi eser yakalandıBURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen operasyonunda, 316 parça tarihi eser ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılkaya beldesinde tarihe eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait 198 bronz sikke, 6 gümüş sikke, 30 Osmanlı sikkesi, 23 ok ucu, 3 bileklik, 5 yüzük ve 51 metal obje ele geçirildi.Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.Şüpheli savcılığın talimatıyla jandarmadan serbest bırakılırken, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten soruşturma başlatıldı.Ele geçirilen 316 tarihi eser ise Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Jandarma Kaçak Akalan Muhalefet Irak 

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