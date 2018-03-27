Burdur'da tarihi eser operasyonu

- Jandarma personelinin şüpheli araçta yaptığı arama - Ele geçirilen sikkelerin görüntüsü - Operasyonda 802 gümüş sikke ele geçirildiBURDUR (AA) - Burdur 'un Karamanlı ilçesinde İslami döneme ait 802 gümüş sikke ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Karamanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Burdur Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Karamanlı - Yeşilova yolunda durdurulan bir otomobilde arama yaptı.Bulunan gümüş sikkenin sayımı yapıldı. Toplam 802 gümüş sikkenin İslami döneme ait oldukları belirlendi.Tarihi eser niteliğindeki gümüş sikkeler, Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.