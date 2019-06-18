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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Burdur'da su baskınının yaraları sarılıyor

Burdur'da su baskınının yaraları sarılıyor

Aydınlık Evler Mahallesinde meydana gelen sel baskını.

Su Baskını Sel Baskını 

-Evlerin önündeki çamurlar, Belediye Ekiplerinin Temizlik çalışmaları.
-Mahalle sakinlerinden Aydın Solak ile röportaj.
-Vatandaşın Çamur içinde yürümesi.
-Taşan Çayın görüntüsü ve çamurlar.
-Detaylar.

( BURDUR )- Belediye Ekipleri Bahçelerde biriken Çamurları temizleme işlerini yapıyor BURDUR

- Burdur’ da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı evlerin giriş katını su bastı, cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu. Metrekareye 15 ile 20 kilogram yağışın düştüğü kentte, Burdur Çayı aşırı yükseldi. Yağış nedeniyle Şirinevler,Değirmenler,Menderes,Aydınlık Evler ve Kışla Mahallelerinden 12 ev,3 evin eklentilerine ve bahçelerini su bastı. Belediye Ekipleri sel baskını olan evlerde temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aydınlık Evler Mahallesi 39039 Sokakta ikamet eden Aydın Solak “ bu sokakta oturuyorum, Derenin ağzı aşırı sel sebebiyle doldu. Dere taşınca yan tarafta ki evlerin alt katları ve bahçeler sel oldu “ dedi.

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