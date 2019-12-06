Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Burdur’da FETÖ/PDY operasyonunda 1 tutuklama

Burdur’da FETÖ/PDY operasyonunda 1 tutuklama

Zanlının getirilişi

( BURDUR ) BURDUR

Jandarma Akalan 


- Burdur’da jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak suçundan 3 yıldır aranmakta olan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kendisi ile eşinin ByLock kullandığı tespit edilen, ayrıca KHK ile kapatılan Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan özel bir erkek öğrenci yurdunda müdür olarak görev yaptığı tespit edilen H.K. isimli şahsın, Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Gölhisar ilçesi Yusufça beldesinde saklandığına yönelik duyum alındı. Alınan duyum üzerine Yusufça beldesinde H.K. isimli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda şüpheli saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile evde ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet laptopa el konuldu. Gözaltına alınan H.K. isimli şahıs Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adli işlemlerin ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahıs çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı