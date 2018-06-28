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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Burdur'da 62 girişimci kadın çiftçiye sertifika Haberi

Burdur'da 62 girişimci kadın çiftçiye sertifika Haberi

Tarım il müdürü Oktay Darcan’ın konuşması .

Yarış Girişimci Kadın Hükümet 

-Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik in konuşması.
-Burdur Valisi Hasan Şıldak’ın konuşması.
-Ödüllerin verilmesi ve detay .

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur'da 62 girişimci kadın çiftçi, eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını aldılar. Burdur’da İŞKUR, KOSGEB ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, MAKÜ’den Doç. Dr. Özlem Çetinkaya Bozkurt’un eğitim verdiği ‘Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor’ programı çerçevesinde girişimci kadınların sertifikaları protokol mensuplarınca verildi.
Burdur’da projeleriyle ilk 3’e giren kadın çiftçiler Türkiye genelinde 29 ilin yer alacağı yarışmaya katılıp, birincilik için yarışacak ve ülke genelinde projesiyle birinci olacak çiftçiye 40 bin TL ödül verilecek. KOSGEB ve İŞKUR kanalıyla kurslarını tamamlayıp sertifikalarını alan kadın çiftçilerden ilk üçünün projelerinin Antalya'da sergiye çıktığını açıklayan Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Köylerden şehre göç ile birlikte bir nüfus kaybı var. Köylüyü köylerde tutmak ve onlara en iyi hizmeti sağlamak için çalışmalar devam ediyor” dedi.
AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ise Burdur’un göletler diyarına dönüştüğünü vurguladı. Özçelik seracılık faaliyetlerinin en iyi Söğüt Ovası, Yusufça ve Kozağaç Yaylarında görülebileceğini ifade ederek, hükümet olarak 2018 bütçesine 14 milyar TL'lik destek konulduğunu kaydetti.

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