Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Burdur'da 40 öğretmen 33 yıl sonra bir araya geldi İzle

Burdur'da 40 öğretmen 33 yıl sonra bir araya geldi İzle

-Öğretmenler detay

Sosyal Medya Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Öğretmenlik 

--Sohbetler detay
--Öğretmen Hasan Uygunol röp.
--Ali Ünal röp.
--detaylar

( BURDUR - ÖZEL) BURDUR

- Burdur’da 1984 yılında öğrenim gören öğrenciler, 33 yıl sonra eğitim dönemleri boyunca sürekli gittikleri lokantada buluştu. 40 öğretmen 33 yıl sonra bir araya gelince duygusal anlar yaşandı. Burdur Eğitim Yüksekokulu’nda 1984 yılında öğrenim gören 40 öğrenci, 1986 yılında mezun olup, çeşitli illerde öğretmen olarak göreve başladı.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görev yapan öğretmenler, sosyal medya aracılığıyla yeniden bir araya geldi. Bir sosyal medya uygulamasından konuşan grup, eğitim dönemleri boyunca sürekli bir araya geldikleri lokantada buluştu. “Öğrencilik yıllarımızı hiç unutmadık” Muğla’da öğretmenlik yapan Hasan Uygunol, 1984 yılında eğitim yüksekokulunu kazanarak, Burdur’a geldiğini söyledi.

Uygunol, “1’inci ve 2’nci sınıflarda öğrenim gören arkadaşlarımızı sağ salim burada görebildik. Burada olmaktan çok mutlu olduk. Bizler 33 yıl önce 40 öğretmen olarak Türkiye’nin değişik illerine öğretmen olarak atandık. Tam 33 yıl sonra bu öğretmenler bugün burada yani öğrenim gördüğü Burdur’ da bir araya geldi. Öğrencilik yıllarımızı hiç unutmadık.” dedi.
Burdurlu öğretmen Ali Ünal ise, 33 yıl sonra tekrar bir araya gelebilmenin mutluluk verici bir duygu olduğunu kaydetti.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı