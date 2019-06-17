- Burdur Çayında yükselen su seviyesi köprüleri trafiğe kapattı

-Burdur Çayından Sellerin gelmesi.

-Trafiğe kapanan Köprüler ve trafik ekiplerinin önlem alması.

-Çay Kenarında merakla bakan vatanadaşlar.

-Vatandaşların Cep telefonlarına Kaydetmeleri



( BURDUR ) BURDUR



- Burdur İl Merkezinde öğleden sonra yağan aşırı yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezindeki ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken sürücüler yağış sebebiyle zor anlar yaşadı. Burdur AFAD, vatandaşların duyarlı olmasını istedi. Aşırı yağışlardan sebebiyle şehir merkezinden geçen Burdur Çayında su seviyesi yükseldi. Trafik ekipleri çay üzerinden geçen köprüleri trafiğe kapadı. Meraklı atandaşlar ise çay kenarında elin gelişini cep telefonlarıyla kaydetmeye çalışılar. Burdur Çayı üzerinde yer alan teraslara ise vatandaşların çıkması yasaklandı. . Çay kenarında olumsuz yaşanmaması için ekipler sık sık vatandaşlara yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundular.

