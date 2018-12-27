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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Burdur beyaza büründü

Burdur beyaza büründü

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Drone görüntüsü.

( BURDUR ) BURDUR - Tüm yurdu etkisine alan kar yağışı Burdur’un yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Mevsimin ilk kar yağışı dün gece Burdur’un yüksek kesimlerine düştü. Kar yağışı Burdur merkezinde etkili olmazken Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesinin beyaza bürünmesine neden oldu. İstiklal yerleşkesini beyaz örtüyle kaplayan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Manzaranın güzelliğine kapılanlar ise beyaza bürünmüş olan Yerleşkeyi fotoğrafladılar ve bu anları ölümsüzleştirdiler.

Ölümsüz Kar Yağışı 

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