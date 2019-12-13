Burdur'a öğrencilerin gıda zehirlenmesi iddiası

-Ambulansların gelişi.

-İndirilen Okul çocukları.

-Detaylar



( BURDUR )- 9 öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneyle kaldırıldı BURDUR



- Burdur Merkez bağlı Halıcılar Orta Okulunda öğrenim gören 9 öğrenci öğle arası yedikleri çiğ köfteden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye başvurdu. Kusma ve bulantı şikayeti bulunan ortaokul öğrencilerine ilk önce Halıcılar Sağlık Ocağı ekipleri müdahale etti. Daha sonra 112 ekiplerini Halıcılar Orta Okuluna sevk edildi. 3 Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi Acil servise getirilen 9 öğrenci kusma ve bulantı şikayeti ile tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrencilerin Velileri Acil Servis önünde çocuklarını bekledi. Ambulanstan indirilen okul çocukları Acil Serviste tedavi altına alındılar. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.





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