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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Buray, Karamanlı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı Video

Buray, Karamanlı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı Video

Ünlü sanatçının sevilen şarkılarını seslendirmesi

Hastane Sempatik Şarkıcı Hastane Bahçesi 

-Ünlü sanatçının şarkılarına eşlik eden gençler
-Konserden detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da sahne alan ünlü pop şarkıcısı Buray, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser alanını dolduran binlerce Karamanlı genç Buray’a şarkılarında eşlik etti. Karaman Belediyesi tarafından Gençlik Konserleri kapsamında düzenlenen Buray konseri yoğun ilgi gördü. Özellikle söylediği romantik aşk şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren, popüler şarkıcı Buray, Karamanlı hayranları ile buluşarak onlara unutulmaz bir gece yaşattı. Karaman Kalesi yanında bulunan eski hastane bahçesinde gerçekleştirilen konsere gençler çoğunlukta olmak üzere tüm Karamanlılar ilgi gösterirken, sempatik tavırları ile Karamanlıların kalbini kazanan genç sanatçı, birbirinden güzel şarkılarını hayranları için seslendirdi. Erken saatlerden itibaren konser alanını dolduran gençler Buray ile birlikte şarkı söyleyerek hem stres attı, hem de doyasıya eğlendi. Konsere verilen arada kısa bir konuşma yapan Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, konseri izlemeye gelenlere teşekkür ederek, “Karaman Belediyesi olarak Gençlik Konserleri adı altında ilkini düzenledikleri bu konserin yaz boyunca devam edeceğini söyledi.


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