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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Buray’dan Kastamonu’da muhteşem konser

Buray’dan Kastamonu’da muhteşem konser

Buray’ın konser vermesi

Havai Fişek Gösterisi Festival Havai Fişek 

-Şarkılardan görüntü alınması
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- 35. Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri Festivali, ünlü sanatçı Buray’ın muhteşem konseri ve havai fişek gösterisiyle tamamlandı. 35. Abana Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri Festivali, festival meydanını dolduran binlerce hayranıyla birlikte şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı Buray, Abana’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, sevenleriyle ilçede bir arada olmasını sağlayan Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül’e teşekkür etti. Belediye Başkanı Yunus Akgül ise, sahnede Buray’a ilçenin yöresel ürünlerini takdim ederek, özellikle kestane balının önemini vurguladı. Buray'ın Abana'daki unutulmaz konseri havai fişek gösterisiyle sona erdi.
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