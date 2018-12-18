Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Burası İngiltere değil Türkiye...Edirne’de Bocuk Gecesi’nin bu yıl ki teması: ‘Vikings’ İzle

Burası İngiltere değil Türkiye...Edirne’de Bocuk Gecesi’nin bu yıl ki teması: ‘Vikings’ İzle

-Arşiv Görüntü-

( EDİRNE )- Kılıçlar, kalkanlar, miğferler; dikkat Vikingler geliyor EDİRNE

İngiltere Kabak Tatlısı Savaşçı Yurt Dışı Mitoloji 


- Edirne'nin Keşan ilçesi Çamlıca köyünde geleneksel olarak düzenlenen gecede dünyaca ünlü dizi ‘Vikings’ konseptiyle kutlanacak. 05 Ocak 2019 Cumartesi gecesi düzenlenecek olan Bocuk Gecesi’ne çevre illerden ve yurt dışından da çok sayıda fotoğraf sanatçısının katılması bekleniyor. Antik çağlardan günümüze bu coğrafyada yaşayıp kültürel izler bırakan toplumların yaşam mozaiğini yansıtan geleneklerden biri olan “Bocuk” geleneği, Çamlıca Köyü'nde her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 'Korku' dolu bir Balkan geleneği Edirne'nin Keşan İlçesi'ne bağlı Çamlıca Köyü, Orta Çağ'dan bu zamana süregelen bir geleneği yaşatıyor. Bocuk gecesi; kuşaktan kuşağa çeşitli efsanelerle aktarılmış "korku" dolu bir Balkan geleneği. Bocuk gecesi çeşitli mitolojik karakterlerin kostümlerini giyen gençler, göre kapıları ve pencereleri insanları korkutuyor. Evlerini Bocuk'tan korumak isteyenlerin ise yapmaları gereken tek şey kabak ise kabak tatlısı. Vikingler geliyor Bu yıl, dünyayı kasıp kavuran ve milyonlar tarafından izlenen “Vikings” dizisi temasıyla kutlanacak olan ’Bocuk Gecesi’ne katılımın yoğun olması bekleniyor. Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği üyesi gençler, bu yıl konsept için belirledikleri Vikings dizisinin karakterlerini canlandıracak. Kraliçe Lagertha göz kamaştıracak Barbar bir savaş kavimi olarak bilinen Vikinglerin efsanevi savaşçısı ve kralı Ragnar Lothbrok’dan, savaşçı oğlu Bjorn ve hem güzelliği hem de savaşçılığı ile dikkat çeken kraliçe Lagertha gibi diğer efsanevi karakterlerde Edirne’de Bocuk Gecesi’nde katılımcıları karşılamaya hazırlanıyor. Öte yandan, Bocuk Gecesi'nde ilk oyunda sahnelenecek olan ‘Kara Nine’ karakterinin kostüm çalışmaları da tamamlandı. Bocuk Gecesi 05 Ocak 2019’da saat 19:00’da, Çamlıca Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleşecek. Etkinlik Çamlıca Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği, KORUDER işbirliğiyle düzenleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'
Futbolun Müslüman YıldızlarıFutbolun Müslüman Yıldızları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı