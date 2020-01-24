Burakcan Karamanoğlu’nun öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı Haberi

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( İSTANBUL )- Karamanoğlu’nu öldürdüğü iddia edilen sanık 21 yıl hapse mahkum edildi- Davada 5 sanık ceza alırken 1 sanığın dosyası ayrıldı İSTANBUL



- Berkin Elvan’ın cenazesinin ardından çıkan olaylarda Burakcan Karamanoğlu’nun başından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin 6 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Tutuklu sanık Gökhan Koca’nın ‘Olası kastla adam öldürme’ suçundan 21 yıl hapse çarptırıldığı davada, 4 sanık çeşitli oranlarda ceza alırken, 1 sanığın dosyası ayrıldı. Gezi Parkı Olaylarında kafasına biber gazı kapsülü isabet etmesiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın cenazesinin ardından Okmeydanı’nda çıkan olaylarda başından vurularak hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu’nun ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Gökhan Koca, tutuksuz sanıklar Volkan Gezer ile Oğuz Kartal, Burakcan Karamanoğlu’nun babası Halil Karamanoğlu, ağabeyi Ali Karamanoğlu ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada sanıklar ve avukatları, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşüne ilişkin savunma yaptı. “Ateş ettiğim saatler bilirkişi raporunda belli” Tutuklu sanık Gökhan Koca, “Volkan Gezer ve Oğuz Kartal olay yerinde benimle beraberler miymiş bunu öğrenmek istiyorum. Olayda suçsuzum beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Oğuz Kartal ise, “Benim ateş ettiğim saatlerin hepsi bilirkişi raporunda bellidir ve olay saatiyle uyuşmamaktadır. Olaylar başlamadan önce olay yerinden ayrıldığım kanıtlıdır” şeklinde konuştu.

Mahkeme başkanı, kararın açıklanmasının öncesinde sanıklara son sözlerini sordu. Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini talep etti. Olayda hayatını kaybeden Burakcan Karamanoğlu’nun babası Halil Karamanoğlu ise son sözlerin söylendiği esnada, “Adalete güveniyorum. Adalet istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gökhan Koca’yı ‘Olası kastla adam öldürme’ suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Koca’nın ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan beraatine karar veren mahkeme, ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçunun işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapsine ve bin TL para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, sanık Koca’nın ‘Korku kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme’ suçundan hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanık Volkan Gezer’in ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ ile ‘Kasten öldürme’ suçlarından kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti. Heyet, sanık Gezer’i ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan 1 yıl hapse mahkum etti. Sanık Oğuz Kartal’ın ‘Kasten öldürme’, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma’ suçlarından delil olmadığını gerekçesiyle beraatine hükmeden mahkeme heyeti, ‘Ruhsatsız silah’ suçunun işlendiğini sabit olduğunu gerekçesiyle 1 yıl 6 ay bin TL para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Zafer Karadağ’ı ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve bin TL cezaya çarptırdı. Sanık Mustafa Samur’un ‘Kasten öldürme’ suçunu işlediğine dair delil bulunmadığına karar veren mahkeme, sanığı ‘Ruhsatsız silah’ suçundan 1 yıl 6 ay hapse ve bin TL cezaya mahkum etti. Mahkeme, suça sürüklenen çocuk Ö. K. dosyasını tefrik etti. “Beklediğimiz sonuç değildi” Duruşma sonunda karara ilişkin açıklamalarda bulunan Burakcan Karamanoğlu’nun babası Halil Karamanoğlu, “Adalet ne tecelli ettiyse ona razıyız. İnşallah hayırlısı olur. 6 senedir devam eden mahkemenin neticesi bu oldu yani. Beklediğimiz sonuç değildi. Daha yükseğini bekliyorduk. Adalet böyle işledi, böyle tecelli etti. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı. İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Oğuz Kartal, Volkan Gezer ve Gökhan Koca’nın, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Örgüt adına eylem yapmak’, ‘Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet’, ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’ ve ‘Kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl 9 aydan 52 yıla kadar hapsi istenmişti. İddianamede, sanıklardan Mustafa Samur’un, ‘Ruhsatsız silah bulundurmak" ve ‘Kasten öldürme’ suçlarından müebbet hapis ve 6 aydan 3 yıla kadar, Zafer Karadağ’ın ise ‘Ruhsatsız silah ticaretinden’ 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edilmişti.



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