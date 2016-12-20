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20 Aralık 2016 Salı günü yayınlandı
Burak Yılmaz ile kavga eden şoför Derin Futbol'a konuştu

Burak Yılmaz ile kavga eden şoför Derin Futbol'a konuştu

Burak Yılmaz'la tartışma yaşayan halk otobüsü şoförü yaşadıklarını Derin Futbol'a anlattı.

Derin Futbol Ertem Şener Ahmet Çakar Sinan Engin Burak Yılmaz 


Milli futbolcu Burak Yılmaz ile kavga eden İETT şöförü Orhan Çimen, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu. Burak cama eliyle vurdu. Hemşehrim niye vuruyorsun dedim. Sonra üstüme yürüdü. Bana vurmaması için sopayı çıkardım. Aşağı indiğinde geri koydum. Bizde vurma yok. Caydırma amaçlı kendimizi koruyoruz. Arabanın önüne geçti. Sürekli küfürler yağdırdı.

'BAŞKA YERDE OLSAM VURURDUM'

Sopayı çıkarmazsam Burak bana vuracaktı. Sopayı görünce geri gitti. Ben de sopa ile kendimi korudum. O bana vursaydı ben de ona vururdum. Teyze, ' Evladım bırak bunu bu birşeyler içmiş ' dedi.Burak Yılmaz olduğunu sonradan öğrendim. Haksız olsam kendisinden özür dilerim, elini de öperim. Haksız değilim ki pişman olayım.Burak Yılmaz'ı hakaretten dolayı mahkemeye verdim. Ona söyleyecek sözüm yok. Kendisinin haksız olduğunu biliyor. '

'LİSANSIMI İPTAL EDECEKLER'

Çimen, belgesinin iptal edildiğini ve işten çıkartıldığını söyleyerek, ' Normalde yarın sabah servise çıkacaktım fakat beni merkeze çağırdılar. Yarın lisansımı iptal edecekler ' dedi.

'MAHKEMEYE VERDİM'

Burak Yılmaz olduğunu da bilmiyordum. Yarım saat sonra öğrendim. Haksız değilim ki pişman olmadım. Haksız olsam, benden küçük olmasına rağmen elini öperim. Burak Yılmaz'ı mahkemeye verdim. Hakaret ettiği için, üstüme yürüdüğü için mahkemeye verdim. Şu an yine görsem Burak Yılmaz'ı tanımam.

NELER YAŞANMIŞTI?

Burak Yılmaz, Nişantaşı'nda trafik nedeniyle bir halk otobüsü şoförü ile tartıştı. Kendisine sopa ile vurmaya çalışan otobüs şoförünün üzerine yürüyen Burak Yılmaz güçlükle sakinleştirildi. O anlar otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı. Sinirlenerek araca binen Yılmaz'a otobüs şoförünün tepkisi sert oldu. Koltuğun altındaki sopayı alarak vurmak için kaldıran şoför son anda vazgeçti. Araçtan indirilen Burak Yılmaz, vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

BURAK YILMAZ ÖNCE CAMA VURDU

Görüntülerde trafikte seyreden aracın yanına yaya olarak yanaşan Burak Yılmaz, otobüsün camına vuruyor. Kapıyı açan şoför, Burak'a ' Ne var ulan artist ' diye sesleniyor. Sinirlenerek otobüse binen Yılmaz ise ' Kime lan diyorsun sen. Babam yaşımda adamsın ' diyerek şoförün üzerine yürüyor. Bu sırada koltuğun altından sopa çıkartan şoför, vurur gibi yaparak Burak'ı korkutuyor. Araçtan inen Burak Yılmaz ise kendisine sopa gösteren şoföre iyice sinirleniyor. Ünlü futbolcu vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, şoföre ise yolculardan destek geliyor.

TEYZE: NE ÇEKTİ KİM BİLİR

Şoförden kapıyı kapatmasını isteyen yaşlı bir teyze, ' Uğraşma şunla. Şimdi gençler böyle. Ne çekti kim bilir ' ifadelerini kullanıyor. Bir başka genç yolcu da Burak Yılmaz'a tepki göstererek, ' Oğlum utanmıyor musun kaç yaşında adamla böyle konuşmaya ' diyor. Taraflar sakinleştikten sonra otobüsün tekrar hareket ettiği gözleniyor.

Milli futbolcu Burak Yılmaz otobüs şoförü ile kavga etti
Burak Yılmaz o olayı anlattı
Ertem Şener Hakkında
İstanbul 50.Yıl İNSA Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversiteyi Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde okumuştur. Radyo ve televizyon programlarında çalışarak hayatına başlamıştır. Ertem Şener televizyonda futbol maçlarında spikerlik yapmaktadır. Günümüzde ise spikerlik yerine sunuculuk yapmaktadır. TGRT, Star TV, Kanal D, Kanal 6 ve Beyaz TV gibi kanallarda sunuculuk yapmıştır. Şimdi ise Beyaz TV'de Beyaz Futbol adlı programı sunmaktadır....
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Çakar, hakemlik kariyeri boyunca 100’ün üzerinde uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetti. Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey maç yönetmiş tek Türk hakemidir. Hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra gazete, köşe yazarlığının yanısıra radyo ve TV'de yorumculuk yapmaktadır. Uzun süre Telegol programında yorumculuk yapan Ahmet Çakar, 2002 yılında Mecidiyeköy'de Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan sağlık ocağından çıkarken vurulmuşt...
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Sinan Engin Hakkında
Türkiye U-17kez de Türkiye U-21 Türk milli takım forması giymiştir. Ümit Milli Takım Menajerliği yapan Engin, Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapmaktadır. Aktif futbol hayatının ardından sırasıyla Kuşadasıspor, Boluspor ve Ankaraspor'da görev almıştır. Seda Sayan ile olan evliliğinden, 1990 doğumlu oğlu Oğulcan Engin, Beşiktaş altyapısında futbola başladı ve bir süre futbolculuk kariyerini sürdürdü. Ayşe Karasu ile yaptığı ikinci evliliğinden E...
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