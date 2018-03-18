Bunalıma giren şahıs pompalı tüfekle intihar etti

--İntihar eden şahsın resmi



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun’un Bafra ilçesinde bulanıma giren şahıs kendini pompalı tüfekle vurarak intihar etti. Olay, Bahçeler Mahallesi 23 Nisan Sokak'ta bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 1 çocuk babası 32 yaşında Recep Demirci, pompalı tüfeği kalbine dayayarak tetiğe bastı. Silah sesini duyan yakınları ve komşuları eve çıktıklarında şahsı yerde kanlar içinde yatarken buldu. Durum polise ve 112'ye bildirildi.

Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (ŞU-SLH-

