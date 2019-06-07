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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Bunalıma giren şahıs kendi evini ateşe verdi

Bunalıma giren şahıs kendi evini ateşe verdi

İtfaiyeden müdahalesi

Polis İlham Yükselen Trol 

-Evden yükselen dumanlardan detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da bunalıma giren bir şahıs ikamet ettiği evi ateşe verdi. Olay Battalgazi ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi İlham sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Taştepe Mahallesi İlham sokakta ikamet eden bir şahıs girdiği bunalım sonucu evini ateşe verdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken evini ateşe veren şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgi başlatılan inceleme sürüyor.
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