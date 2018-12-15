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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bunalıma giren kadın intihar etti, sağlık ekipleri hayata döndürmek için kalp masajı yaptı İzle

Bunalıma giren kadın intihar etti, sağlık ekipleri hayata döndürmek için kalp masajı yaptı İzle

olay yerinden görüntü

Masaj Olay Yeri İnceleme Kalp Masajı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekiplerinin müdahale etmesi
-detay

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop'ta bunalıma giren bir kadın, beşinci kattan atlayarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay, Merkez, Hakimiyet Caddesi'nde meydana geldi. Bunalıma giren Sevinç Ergül beşinci kattan atlayarak intihar etti. Ergül’ü yerde yatar halde bulan çevredeki vatandaşlar, durumun sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Sevinç Ergül’ün cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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