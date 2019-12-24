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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Bunalıma giren doktor intihar etti

Bunalıma giren doktor intihar etti

doktorun sedye ile ambulansa bindirilmesi

Acil Servis Çatı Katı Hastane 

-intihar ettiği apartmandan görüntü
-detaylar
-fotoğraf

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir doktor oturduğu apartmanın çatı katında kendini asarak intihar etti.Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sularında bir süre evden dışarıya çıkan Alaşehir 5 Nolu Sağlık Ocağı Doktoru Musa A. (48) eve dönmeyince eşi F.A. gidebileceği yerleri aradı ancak bulamayınca, komşularla beraber çevrede arama yaptı. Oturduğu evin çatı katına çıkan komşular korkunç manzarayla karşılaştı. Bunalımda olduğu öğrenilen Musa A. 5 katlı apartmanın çatı katında bulunan kömürlükte asılı olarak bulundu. 112 Acil servise haber verildi.
Henüz nabzı attığı görülen Dr. Musa A. özel bir hastanenin acil servisine kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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