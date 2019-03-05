Bunalıma giren adam 7. kattaki evinin penceresinden atladı...Ölen eşini gören kadının feryadı yürek burktu

--Ekiplerin incelemeleri

--Bodur’un yakınlarının ağlaması

--Bodur’un cenazesi

--Detay

--Ölen şahsın fotoğrafı



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde borçları sebebi ile bunalıma giren 47 yaşındaki Murat Bodur, 7 katta bulunan evinin penceresinden aşağı atlayarak intihar etti. Eşini cansız bedenini gören kadın, “Hasta olanlar intihar etmezken, sen sen neden atladın” diyerek gözyaşı döktü. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akaryakıt nakliyeciliği işi ile uğraşan Murat Bodur (47) borçları sebebi ile bunalıma girdi. Sabah saatlerinde Bodur, yaşadığı 7 katlı binanın en üst katında bulunan evinin penceresine çıkarak aşağı atladı. Gözleri önünde aşağı atlayan Bodur’u gören eşi durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Bodur, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşinin hayatını kaybeden eşi ve kızları Bodur’un cenazesi başında fenalık geçirdi. Bodur’un ismi öğrenilemeyen eşi, “Hasta olaydın ben sana bakardım, hasta olanlar intihar etmedi de sen neden atladı” diyerek gözyaş döktü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bodur’un cenazesi, otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

