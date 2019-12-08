Bulunmadığı şehirden park cezası yedi Haberi

-Mağdur Nihat Tetik'ten detaylar

-Nihat Tetik ile röp.

-Ceza Makbuzundan detaylar

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR - ÖZEL)- Aracı Eskişehir'de olmasına rağmen Ankara'da park cezası yedi- Mağdur Nihat Tetik:- "Bulunmadığım bir şehirde ceza yemek benim zoruma gidiyor" ESKİŞEHİR



- Eskişehir'in, Tepebaşı ilçesinde yaşayan Nihat Tetik, aldığı trafik cezası karşında adeta şoka uğradı. Bir kafede çalışan Tetik, işte olduğu tarihte Ankara’da hatalı park cezası yedi. Eskişehir'de, Nihat Tetik isimli bir vatandaş, hiç bulunmadığı yerde hatalı park cezası aldı. Tetik, 15 Kasım Cuma günü işe gittiği esnada 26 RA 256 plakalı otomobilini Tepebaşı ilçesinde bulunan Mithat Paşa İlkokulu civarına park etti. Daha sonra iş yerine giden Tetik, öğleden sonra hatalı park cezası aldığını öğrendi. E-Devlet üzerinden cezanın detaylarına bakan Nihat Tetik, adeta şok yaşadı. Aracı, Tepebaşı ilçesine bulunmasına rağmen Ankara-Hacettepe'de hatalı park cezası yediğini gören vatandaş neye uğradığını şaşırdı. "Bulunmadığım bir şehirde ceza yemek benim zoruma gidiyor" Konuyla ilgili konuşan mağdur Nihat Tetik, “15 Kasım Cuma gününü saat 09:30 sıralarında Mithat Paşa İlkokulu’nun oraya arabamı park ettim ve iş yerime geçtim. Öğleden sonra ceza yediğimi öğrendim, 10 gün sonra da ceza makbuzu geldi. Eskişehir’deydim ama cezayı Ankara’da yemişim. Bulunmadığım bir şehirde ceza yemek benim zoruma gidiyor. Aracımı Eskişehir’de Mithat Paşa İlkokulu’nun oraya park etmiştim. Cezayı Ankara Hacettepe’de yemişim ama olmaması gereken bir durum. Emniyete gittim Ankara’da hallolabileceğini söylediler. Ben de CİMER’e kadar şikayet de bulundum” ifadelerini kullandı.



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