- Bulgaristan-Yunanistan doğalgaz boru hattının temeli atıldı

-Açılışın yapılması



( SOFYA ) SOFYA



- Bulgaristan ve Yunanistan arasında doğalgaz hattı inşaatı başladı.

Bulgaristan’da Yunanistan sınırına yakın Kirkovo kasabasında gerçekleştirilen törenle Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Yunanistan mevkidaşı Alexis Çipras iki ülke arasındaki doğalgaz boru hattının temelini attı. Temel atma törenine Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyubov da katıldı.

Borisov, kendi kullandığı araçla Çipras’ı temel atma töreninin gerçekleştirildiği alana götürdü. Projenin Bulgaristan ve Yunanistan için stratejik önemine vurgu yapan Borisov, hattın aynı zamanda tüm Avrupa için önemli olduğunu belirtti.

192 kilometre uzunluğu olması öngörülen hattın tamamlanmasının ardından önümüzdeki yılın ikinci yarısında gaz verilmeye başlanması bekleniyor. Yıllık taşıma kapasitesi 3 ila 5 milyar metreküp olan hattın Yunanistan’daki başlangıç noktası Gümülcine yakınlarında, bitiş noktası ise Bulgaristan’da Stara Zagora’da (Eski Zağra) bulunuyor. Bulgaristan’ın Rus gazına bağımlılığını azaltması beklenen Bulgaristan-Yunanistan doğalgaz boru hattından Azerbaycan’ın Şah Deniz 2 sahasından gaz tedariki gerçekleştirilmesi planlanıyor.

