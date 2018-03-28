Bulgaristan kapakları açtı, kabus geri döndü Haberi

-Meriç Köprüsü

-özel tesisler sular altında

-vatandaşların açıklaması

-Karaağaç Muhtarı Agah Korkan açıklaması

-Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu açıklaması

-genel ve detaylar



( EDİRNE - 2)- Edirne’de taşkın alarmı- Tunca Köprüsü kapandı, işletmeler sular altında EDİRNE



- Türkiye’nin sınır komşusu Bulgaristan’da yaşanan şiddetli yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte doluluk oranı artan barajlarını açmasıyla birlikte Tunca ve Meriç Nehirleri’nde taşkın riski yaşanıyor. Tunca Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatıldı, nehir kenarında bulunan bazı tesisler sular altında kaldı. Bulgaristan’a ve Edirne’de yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle Tunca Nehri su debisindeki artış 10 gündür sürüyor. Sınır komşusu olan Bulgaristan’da Meriç ve Tunca Nehirleri’nin geçtiği noktalarda bulunan barajların doluluk oranına ulaşması ile birlikte, Bulgar yetkililerin baraj kapaklarını açmasının ardından Tunca Nehri’nde su debisi 24 saatte 100 metreküp artış göstererek sabah saat 10.00 itibariyle 307 metre/küp saniye seviyelere ulaştı. Meriç Nehri ise sabah saat 10.00 itibariyle bin 456 metreküp/saniyelere ulaşarak turuncu alarm seviyesine ulaştı. Karaağaç’a ulaşım, alternatif köprüden sağlanıyor Edirne Merkez ile Karaağaç Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan tarihi taş köprü Tunca Köprüsü, nehir debisinin yükselmesinin ardından girişleri sular altında kaldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri tarafından taş köprülerin giriş ve çıkışları dubalarla kapatıldı. Karaağaç Mahallesi’ne kara ulaşımı, geçtiğimiz yıl açılışı yapılan Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü üzerinden sağlanıyor. Nehir kenarında tesisler sular altında 2015 yılında yaşanan taşkın sonrası 3 yıl aradan sonra Edirne, yeniden taşkın riskiyle karşı karşıya. Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açması ile birlikte 24 saatte olağan alarm durumunu arttıran Tunca ve Meriç Nehirleri, yatağından taşarak, bölgeye yayılmaya devam ediyor. Edirne Belediyesi’ne ait protokol evi ve bölgede bulunan özel tesisler nehir sularının altında kaldı. Uyarılarımızı dikkate alın Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, İHA’ya yaptığı açıklamada, hem Edirne Belediyesi’nin hem de Edirne Valiliği’nin sel ve taşkın durumu nedeniyle yaptığı duyuru ve uyarıların vatandaşlar tarafından dikkate alınmasını istediklerini söyledi.



Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan da beklentilerinin nehirlerde artışın Perşembe günü sonrası azalması olduğu yönünde olduğunu belirterek, Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların alternatif köprü ile şehir merkezine geldiklerini belirtti.

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