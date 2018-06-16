Bulgaristan’daki Türkler sandık başında - SOFYA İzle
- Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğ - Oy verme işleminden görüntüler - Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy ile röportaj Bulgaristan’daki Türkler sandık başında - Bulgaristan'da yaşayan Türk seçmenler, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gittiSOFYA (AA) - Bulgaristan'da kayıtlı 8 bin 500 Türk seçmen, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye'nin Sofya , Filibe ve Burgaz'daki diplomatik temsilciliklerinde oy kullanmaya başladı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinde, eşi Didem Ulusoy ile ilk oy kullananlar arasında yer alan Büyükelçi Hasan Ulusoy, seçimle ilgili gerekli organizasyonun eksiksiz olarak yapıldığını bildirdi.Ulusoy, AA'ya yaptığı açıklamada, "Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nı da tebrik ediyoruz. Demokratik, refah dolu ve güçlü bir Türkiye için oy kullandık." dedi. Komşu Türkiye'deki seçim sürecine ilgi gösteren Bulgar basınına da bilgi veren Ulusoy, ülkede yaşayan seçmenlerin sorunsuz olarak vatandaşlık hak ve görevini yerine getirebileceklerini, ilgili organizasyon için Bulgar devletinin de gerekli desteği verdiğini sözlerine ekledi.Seçmenler, sabah saatlerinde oy kullanmak üzere Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğine gelirken büyükelçilik personeli de oy kullananların bayramını kutlayarak çikolata ikram etti.Öte yandan oy verme işlemi, Türkiye'nin Filibe ve Burgaz'daki başkonsolosluklarında da sorunsuz şekilde başladı. Seçmenler, 18 Haziran Pazartesi akşamına kadar üç diplomatik temsilcilikte belirlenen saatler içerisinde oy kullanabilecek.