Bulgaristan'daki kazada ölen gurbetçi aile toprağa verildi - UŞAK
- Cenazelerin Banaz ilçesine getirilmesi - Cenaze namazının kılınması - Detay görüntülerBulgaristan'daki kazada ölen gurbetçilerin cenazesi toprağa verildi - Almanya'dan Türkiye'ye gelirken Bulgaristan'da geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazesi, Uşak 'ta toprağa verildiUŞAK (AA) - Almanya'dan Türkiye'ye yaz tatili için gelirken Bulgaristan'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi Uşak 'ta toprağa verildi. Bulgaristan'ın Filibe şehri yakınlarındaki kazada yaşamını yitiren Ayşe Gümüş (50), Hatice Gümüş (30), Maide Gümüş (24) ve 3 yaşındaki Berat Karacan'ın cenazeleri, sabah saatlerinde Banaz ilçesine getirildi. Gümüş ailesinin 4 ferdinin cenazesi, ilçe merkezindeki Dilek Camisi'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kızılhisar Köyü'nde toprağa verildi. Cenaze törenine, ailenin yakınları ile Banaz Kaymakamı İrfan Demiröz katıldı. Kazada yaralanan Cemal Karacan, Rukiye Karacan ve Belinay Karacan'ın tedavilerinin Bulgaristan'da devam ettiği öğrenildi.Uzun yıllardır Almanya'da yaşadıkları öğrenilen Gümüş ailesi, önceki gün yaz tatili için Türkiye'ye gelmek üzere otomobilleriyle yola çıkmış, Bulgaristan'ın Filibe şehri yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında Ayşe Gümüş (50), Hatice Gümüş (30), Maide Gümüş (24) ve 3 yaşındaki Berat Karacan yaşamını yitirmiş, aynı araçtaki Cemal Karacan, Rukiye Karacan ve Belinay Karacan yaralanmıştı.