Bulgaristan'daki kazada ölen 4 kişilik gurbetçi aile gözyaşları son yolculuklarına uğurlandı Haberi

-TABUTLARIN YANINDA GÖZYAŞI DÖKEN AİLE YAKINLARI

-MİNİK BERAT KARANCAN IN TABUTUNA ASILAN ŞAPKASI

-CENAZE NAMAZININ KILINMASI

-CENAZELERİN NAKİL ARAÇLARINA TAŞINMASI



( UŞAK ) - UŞAK



- Almanya’dan Türkiye gelirken Bulgaristan’da trafik kazası geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 4 gurbetçi gözyaşları içinde Uşak’ta ebediye uğurlandı. Almanya’nın Osnabrück kentinden Türkiye’ye gelmek için yola çıkan ve Bulgaristan’ın Filibe şehri yakınlarında trafik kazası geçiren gurbetçi aileden hayatını kaybeden Ayşe, Hatice, Maide Gümüş ve 3 yaşındaki Berat Karacan’ın cenazeleri sabaha karşı Uşak’ın Banaz ilçesine getirildi.

Banaz Dilek Camisi’nde öğlene namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Banaz’a bağlı Kızılcaören köy mezarlığına defnedildi. Acılı aile yakınlarını Banaz Kaymakamı İrfan Demiröz teselli ederken, merhumların yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazadan yaralı olarak kurtulan ve hayatını kaybeden minik Berat Karacan’ın babası Cemal, annesi Rukiye ve ablası Belinay Karacan tedavileri Bulgaristan’da devam ettiği için cenazeye gelemed. (EÖ-MB-

