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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
- Bulgaristan'da virüs tedbirlerinin uygulanmadığı Roman mahallelerinde devriye başladı

- Bulgaristan'da virüs tedbirlerinin uygulanmadığı Roman mahallelerinde devriye başladı

Polis arabaları

Polis Jandarma Trol Nüfus Oranı 

-Roman mahalleleri
-Detay

( SOFYA ) SOFYA

- Bulgaristan'da korona virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlere uyulmadığı gözlenen Roman mahallelerinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Bulgaristan'da nüfus oranına göre Türklerden sonra ülkede en büyük üçüncü etnik grubu oluşturan Romanların yaşadığı mahallelerde korona virüse yönelik alınan tedbirlerin uygulanmadığı gözlemlendi. Yetkililer, bölge sakinlerinin virüsün yayılmasını önlemek amacıyla getirilen tedbirlere uymamasıyla güvenlik önlemlerini arttırdı. Büyük kentlerin kenar mahallelerini oluşturan çok sayıda Roman semtinin giriş ve çıkış yollarına kontrol noktaları kurulurken polis ve jandarma devriyeleri de sıklaştırıldı. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama ve toplanmama uyarılarına uyulmadığı gözlenen Roman mahallelerinde polis ekibi, sokak sokak gezerek bir araya gelen vatandaşları dağılmaları için uyarıyor. Öte yandan Bulgaristan'da korona virüsü nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 127'ye yükseldi.
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