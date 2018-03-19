Bulgaristan’da Türk mimara ödül - SOFYA

- Detaylar - Ödül töreni - Fikriye Bulunmaz röportajı Bulgaristan’da Türk mimara ödül - 24 Saat adlı basın grubu “Onurlu Bulgarlar” ödülleri kapsamında İstanbul’daki Demir Kilisesi'ni restore eden mimar Fikriye Bulunmaz’a özel ödül verdi - Bulunmaz: - “7 yıllık bir emeğimizin ardından bu kilise en az 150 yıl daha ayakta durabilecek”SOFYA (AA) – Bulgaristan’ın önde gelen basın kuruluşlarından 24 Saat, çıkar amaçlı olmayan girişimlerle topluma katkı sağlayan kişileri teşvik eden, geleneksel “Onurlu Bulgarlar” ödüllerini dağıttı. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen, Başbakan Boyko Borisov, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy ve Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski’nin de katılımcılar arasında olduğu törende, İstanbul’da “Demir Kilise” olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi'nin restorasyon ve onarımını yapan Türk mimar Fikriye Bulunmaz’a özel ödül verildi. Bulunmaz’a ödülü takdim eden Bulgaristan Parlamentosu Kültür Komisyonu Başkanı Vejdi Raşidov, “Mimar Bulunmaz, onurlu Bulgarların yanında onurlu bir yer alıyor.” dedi. Raşidov, 7 Ocak'ta Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yeniden hizmete açılan Demir Kilise’nin restorasyonuna emeği geçen mimar Bulunmaz’ın 7 yıl boyunca günde 15 saat çalıştığını söyledi.
Raşidov, “Çökmek üzere olan bir tarihsel ve kültürel anıtımız, Türkiye devletinin yardımı ile bugün tüm ihtişamı ile ayakta duruyor, ziyaretçilerini hayran bırakıyor.” dedi. Ödül töreninin ardından AA'ya açıklama yapan mimar Bulunmaz, “Çalışmalarımız 2011 yılında başladı. İlk 3 yılında zemin araştırmasını yaptık. Son 4 yılda boya ve dış cephe kaplamaları iyileştirildi. Güçlendirme projesi hazırlandı ve 39 adet taşıyıcı kolon değiştirildi. 7 yıllık bir emeğimizin ardından bu kilise en az 150 yıl daha ayakta durabilecek.” dedi. Bulunmaz, ödülü İstanbul Büyükşehir Belediyesi, restorasyonda emeği geçen Taş Yapı Temel Taşkın inşaat şirketi ve diğer çalışma arkadaşları adına aldığını aktardı.Fikriye Bulunmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Martta Bulgaristan’a yapacağı ziyareti sırasında iki ülke arasında taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması alanında ikili iş birliklerini daha geliştirmesini umut ettiğini söyledi.
Bulunmaz, bu iş birliği sayesinde her iki ülkede bulunan tarihi ve kültürel anıtların bakım ve onarımının kolaylaşacağını belirtti. Bulgaristan’ın seçkin siyasi, kültür ve bilim adamlarının katılımı ile düzenlenen Onurlu Bulgarlar Ödülleri töreninde çeşitli alanlarda çıkar amaçlı olmayan girişimleri ile topluma katkı sağlayan kişiler ödüller verildi.