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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
- Bulgaristan’da Türk Aile Kaza Yaptı: 4 Ölü

- Bulgaristan’da Türk Aile Kaza Yaptı: 4 Ölü

sosyal medya kaza yapan araç görüntüsü

( FİLİBE ) - Bulgaristan’da Türk aile kaza yaptı: 4 ölü FİLİBE

Sosyal Medya Gurbetçi Aile Hastane Trafik Kazası Gurbetçi 


- Bulgaristan’da meydana gelen trafik kazasında Almanya’dan Türkiye giden gurbetçi aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Bulgaristan’da Filibe şehri yakınlarında Trakya Otobanı’nda meydana gelen trafik kazasında, Almanya’dan Türkiye giden gurbetçi aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Filibe polisi, hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının isimlerini açıklamazken Almanya plakalı Volkswagen marka araçta bulunan 3 kadının ve 2 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. Aynı araçta bulunan 3 kişinin de ağır yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındıkları kaydedildi. Polis kaynakları, gurbetçi ailenin kullandığı aracın Bulgar plakalı Mercedes marka bir kamyonete arkadan çarptığını belirtti.

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