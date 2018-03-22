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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev Filistin'de (2) - RAMALLAH

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev Filistin'de (2) - RAMALLAH



: - Bando takımından ve askerlerden detay - Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'i karşılaması - Resmi törenden detaylarRAMALLAH (AA) - Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, resmi temaslarda bulunmak üzere Filistin'in Ramallah kentine geldi. Radev, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından Devlet Başkanlığı binasında resmi törenle karşılandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, resmi törenin ardından Devlet Başkanlığı binasında bir araya geldi.

Resmi Tören Allah 

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