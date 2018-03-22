Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev Filistin'de (2) - RAMALLAH
: - Bando takımından ve askerlerden detay - Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'i karşılaması - Resmi törenden detaylarRAMALLAH (AA) - Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, resmi temaslarda bulunmak üzere Filistin'in Ramallah kentine geldi. Radev, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından Devlet Başkanlığı binasında resmi törenle karşılandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, resmi törenin ardından Devlet Başkanlığı binasında bir araya geldi.