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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bulgaristan Başbakanı Borisov Bosna Hersek'te - SARAYBOSNA

Bulgaristan Başbakanı Borisov Bosna Hersek'te - SARAYBOSNA



: - detay görüntüler - Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic açıklaması - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov açıklaması"Bosna Hersek, AB için son derece önemli" - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov: - "Bosna Hersek, ekimde yapılacak genel seçimlerden sonra yolunu seçmek zorunda. AB sizin yanınızda. Bosna Hersek, AB için son derece önemli"SARAYBOSNA (AA) - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği'nin (AB) Bosna Hersek'in yanında olduğunu ve Bosna Hersek'in AB için son derece önemli olduğu ifade etti.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna 'da bulunan Borisov, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüştü.Borisov, hükümet binasındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, bölgede ekonomi ve altyapı konularında birleştirici projeler üretilmesi gerektiğini kaydederek, Makedonya - Bulgaristan ve Makedonya - Yunanistan ilişkilerinde son dönemde olumlu gelişmeler yaşandığını anımsattı.Bosna Hersek'in de kendi içindeki sorunları çözmek adına Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan'ın yolunu izlemesi gerektiğini belirten Borisov, bölgenin en önemli meselelerinden Sırbistan - Kosova sorununun da en yakın zamanda çözüleceği kanaatinde olduğunu vurguladı.Borisov, Bulgaristan'ın etnik ve dini anlamda hoşgörü noktasında iyi bir örnek olduğunu söyleyerek, "Bosna Hersek, ekimde yapılacak genel seçimlerden sonra yolunu seçmek zorunda. AB sizin yanınızda. Bosna Hersek, AB için son derece önemli." dedi.
Borisov ayrıca, radikalizmle mücadelede Bosna Hersek'in bir kale görevi üstleneceği noktasında AB'nin inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.Denis Zvizdic de AB'ye üyelik sürecinin Bosna Hersek'in dış politikasındaki en önemli öncelik olduğunu vurgulayarak, ekimdeki seçimlerin ardından "aday ülke" statüsü alacaklarına inandığını ifade etti.
Bosna Hersek'in, barış ve istikrarın korunması adına aşırıcılıkla mücadelede önemli ilerlemeler kaydettiğini söyleyen Zvizdic, "AB, Bosna Hersek için barış, istikrar ve kalkınma demek." şeklinde konuştu.
Zvizdic, seçim kampanyaları yüzünden AB üyelik sürecinin "gölgede kaldığını" ifade ederek, "AB üyeliği ve vatandaşlarımızın refah standartlarını yükseltmek, yapılacaklar listesinin her zaman en başında yer alacaktır." dedi.

Genel Seçimler Basın Toplantısı Dış Politika Toplantı Hükümet 

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